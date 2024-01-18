Невеликі дощі та підвищення температури: прогноз погоди на 19 січня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 19 січня, в Україні знову очікується потепління. Крім цього, можливі пориви вітру у деяких областях.
Небо над Україною буде вкрите хмарами. Водночас у більшості регіонів очікується плюсова температура.
Дивіться також Найсильніші морози цієї зими вже були чи ще попереду: чи чекати понад 25 градусів
Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що у південній частині, східних та Дніпропетровській областях будуть дощі. Також відомо, що вночі температура +1...+6 градусів, а вдень +4...+9° тепла.. На крайньому півдні країни до +12 градусів.
На решті території очікується помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади. Протягом доби температура коливатиметься від -2 градусів до +3 градусів, в центральних областях 0...+5 градусів тепла.
Вітер в Україні буде південно – західний з переходом на північно – західний, 5 – 10 метрів за секунду, вночі на сході країни подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно – західний ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура коливатиметься вночі та вдень від +3 до -2 морозу.
У Києві вночі та вдень буде 0...+2 градуси тепла. На дорогах місцями ожеледиця️
Попередження про небезпеку
Високу сніголавинна небезпека (4 рівень), у зв'язку з відлигою та інтенсивними опадами, оголосили 18 – 19 січня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою та інтенсивними опадами, очікується 18 – 19 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – 0…+2
- Ужгород – 0...+2
- Львів – 0...-2
- Івано-Франківськ – -1...+1
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – 0…-2
- Рівне – -1…+1
- Житомир – 0…+2
- Вінниця – 0..+2
- Одеса – +9...+11
- Миколаїв – +7...+9
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +9...+10
- Кропивницький – +2...+4
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – +0...+2
- Суми – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +7...+9
- Луганськ – +5...+7
- Харків – +4…+6