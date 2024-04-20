Дощі майже по всій території та зниження температури: прогноз погоди в Україні на 21 квітня

У неділю, 21 квітня, в Україні очікується дощ по всій території. Крім цього, температура повітря теж знизиться.

Небо над Україною буде вкрито хмарами. У всіх регіонах очікуються опади, однак на заході України вночі обійдеться без дощу.

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Якою буде погода в Україні

У західних регіонах вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вночі +1...+6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів тепла.

На решті території помірні дощі, у Київській, Чернігівській, Черкаській, вночі і в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі. Крім цього, вдень на Лівобережжі очікуються грози.

Синоптики прогнозують, що температура повітря у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі буде +3...+8 градусів тепла, вдень +7...+12 градусів, на решті території вночі +8...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів, у східній частині до 23 з позначкою "+".

Вітер північний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде погода у Києві та області

У Києві та на Київщині очікується значний дощ. Вітер північно-східний️, 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Температура вночі +3...+8 градусів тепла, вдень +7...+12 градусів. Натомість в Києві вночі +5...+7 градусів, вдень +7...+9 градусів тепла.

21 квітня по Києву та Київській області очікується значний дощ. Рівень небезпечності – жовтий.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +7...+9

Ужгород – +13...+15

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11..+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +11...+13

Суми – +16...+18

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +20..+22



Прогноз погоди на 21 квітня / Укргідрометцентр