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24 Канал Новини України Знову дощі та спека: прогноз погоди на 21 липня
20 липня, 14:51
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Знову дощі та спека: прогноз погоди на 21 липня

Ірина Чеботнікова

У понеділок, 21 липня, в Україні буде жарка погода, але не суха. Дощі обіцяють майже по всій території Україні. Втім, на Півдні буде дуже спекотно та сухо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 21 липня

Очікуємо мінливу хмарність. В Україні, крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, на півдні та сході країни до +22; вдень +23...28 градусів, на Закарпатті, у південній частині та східних областях +29...+34 градусів.

Якою буде погода в Києві та на Київщині 21 липня

Тут теж буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28; у Києві вночі +15...+17, вдень +25...+27 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +25...+27
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +27...+29
  • Івано-Франківськ +25...+27
  • Тернопіль +26...+28
  • Чернівці +27...+29
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +25...+27
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +31...+33
  • Миколаїв +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Сімферополь +29...+31
  • Кропивницький +27...+29
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +27...+29
  • Запоріжжя +31...+33
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +28...+30


Прогноз погоди в Україні на 21 липня / Укргідрометцентр