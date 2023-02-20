Синоптики попереджають про штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 21 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 21 лютого, в Україні очікується нестійка погода з опадами. У східних та північно-східних областях прогнозують мокрий сніг.
Синоптики прогнозують дощ по всій Україні, окрім крім заходу та крайнього півдня. У східних та північно-східних областях випаде мокрий сніг.
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Де вируватиме негода
На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Також 21 лютого очікується шквальний вітер майже по всій країні. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Протягом завтрашньої доби, 21 лютого, в Україні швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду, а у західних областях місцями 25 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.
Якою буде погода 21 лютого / Скриншот
Температура повітря в містах України
- Київ – +5...+7
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +5...+7
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +6...+8
- Чернігів – +4...+6
- Суми – +4...+6
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +8...+10
- Донецьк – +4...+6
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +4...+6