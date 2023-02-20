Синоптики попереджають про штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 21 лютого

20 лютого 2023, 17:21
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 21 лютого, в Україні очікується нестійка погода з опадами. У східних та північно-східних областях прогнозують мокрий сніг.

Синоптики прогнозують дощ по всій Україні, окрім крім заходу та крайнього півдня. У східних та північно-східних областях випаде мокрий сніг.

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Де вируватиме негода

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Також 21 лютого очікується шквальний вітер майже по всій країні. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Протягом завтрашньої доби, 21 лютого, в Україні швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду, а у західних областях місцями 25 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.


Якою буде погода 21 лютого / Скриншот

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Температура повітря в містах України

  • Київ – +5...+7
  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +8...+10
  • Чернівці – +9...+11
  • Хмельницький – +7...+9
  • Луцьк – +7...+9
  • Рівне – +7...+9
  • Житомир – +5...+7
  • Вінниця – +7...+9
  • Одеса – +10...+12
  • Миколаїв – +9...+11
  • Херсон – +8...+10
  • Сімферополь – +9...+11
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +6...+8
  • Чернігів – +4...+6
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +6...+8
  • Запоріжжя – +8...+10
  • Донецьк – +4...+6
  • Луганськ – +2...+4
  • Харків – +4...+6

Автор: Дарина Жданович