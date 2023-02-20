Синоптики попереджають про штормове попередження: прогноз погоди в Україні на 21 лютого

У вівторок, 21 лютого, в Україні очікується нестійка погода з опадами. У східних та північно-східних областях прогнозують мокрий сніг.

Синоптики прогнозують дощ по всій Україні, окрім крім заходу та крайнього півдня. У східних та північно-східних областях випаде мокрий сніг.

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Де вируватиме негода

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Також 21 лютого очікується шквальний вітер майже по всій країні. Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Протягом завтрашньої доби, 21 лютого, в Україні швидкість вітру сягатиме 17 – 22 метрів за секунду, а у західних областях місцями 25 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.



Якою буде погода 21 лютого / Скриншот

Температура повітря в містах України

Київ – +5...+7

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +7...+9

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +2...+4

Харків – +4...+6

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.