Сонця буде більше: прогноз погоди на 21 травня
Якщо 20 травня була похмура погода з дощами, то у середу, 21 травня, ситуація має змінитися. Синоптики обіцяють, що сонце грітиме дужче, а короткочасні дощі пройдуть хіба що в кількох областях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 21 травня
Очікуємо на мінливу хмарність. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.
Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24.
21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 21 травня у Києві та в столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24; у Києві вночі +9...+11, вдень +22...+24 градуси.
Погода в обласних центрах
- Київ +21...+24
- Ужгород +19...+21
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +19...+21
- Хмельницький +19...+21
- Луцьк +19...+21
- Рівне +19...+21
- Житомир +21...+23
- Вінниця +19...+21
- Одеса +19...+21
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +21...+23
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +21...+23
- Чернігів +21...+23
- Суми +19...+21
- Полтава +21...+23
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +19...+21
- Харків +19...+21