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24 Канал Новини України Сонця буде більше: прогноз погоди на 21 травня
20 травня, 14:48
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Сонця буде більше: прогноз погоди на 21 травня

Ірина Чеботнікова

Якщо 20 травня була похмура погода з дощами, то у середу, 21 травня, ситуація має змінитися. Синоптики обіцяють, що сонце грітиме дужче, а короткочасні дощі пройдуть хіба що в кількох областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 21 травня

Очікуємо на мінливу хмарність. У східних, Дніпропетровській та місцями Запорізькій областях вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі; на решті території без опадів.

Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24.

21 травня над територією України формуватиметься поле підвищеного тиску, що сприятиме зменшенню хмарності, тож сонце денної пори грітиме щедріше, 
– пояснили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 21 травня у Києві та в столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, удень +19...+24; у Києві вночі +9...+11, вдень +22...+24 градуси.

Погода в обласних центрах

  • Київ +21...+24
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +19...+21
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +19...+21
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +19...+21
  • Рівне +19...+21
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +19...+21
  • Одеса +19...+21
  • Миколаїв +21...+23
  • Херсон +21...+23
  • Сімферополь +20...+22
  • Кропивницький +21...+23
  • Черкаси +21...+23
  • Чернігів +21...+23
  • Суми +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +19...+21
  • Донецьк +18...+20
  • Луганськ +19...+21
  • Харків +19...+21


Прогноз погоди в Україні на 21 травня / Укргідрометцентр