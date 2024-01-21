Місцями трохи приморозить, але без завірюх: прогноз погоди на 22 січня

21 січня 2024, 15:07
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в понеділок 22 січня не дивуватиме українців неочікуваними кліматичними змінами або ж рясними опадами. Синоптики на переважній частині Україні прогнозують морози та помірний вітер.

Лише місцями можливі пориви та сильний холод. Водночас хвилюватися щодо хурделиць не варто – метеорологи обіцяють, що цей день пройде без снігу.

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Погода по регіонах

Синоптики прогнозують, що 22 січня в Україні погода характеризуватиметься мінливою хмарністю. Опадів не передбачається. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах України, окрім південних областей, ожеледиця.

Вітер у східних та південних областях віятиме з північно-східного напрямку, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. На решті території вітер південний 7 – 12 метрів за секунду. У західних та північних областях вдень місцями можливі пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 4 – 9 градусів морозу, у північно-східній частині позначка термометра опускатиметься до 12 – 17 градусів морозу. У Криму та на узбережжі морів буде тепліше – від 0 до 5 градусів морозу. Вдень температура підійматиметься до 1 – 6 градусів морозу, у південних та західних областях близько 0 градусів.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ – -3…-1
  • Ужгород – 0...+2
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – -1...+1
  • Чернівці – -1...+1
  • Хмельницький – -1...+1
  • Луцьк – 0…+2
  • Рівне – -1...+1
  • Житомир – -4…-2
  • Вінниця – 0...-2
  • Одеса – 0...+2
  • Миколаїв – 0...+2
  • Херсон – -1...+1
  • Сімферополь – +1...+3
  • Кропивницький – -1...+1
  • Черкаси – -3...-1
  • Чернігів – -5...-3
  • Суми – -6...-4
  • Полтава – -4...-2
  • Дніпро – -3...-1
  • Запоріжжя – -1...+1
  • Донецьк – -4...-2
  • Луганськ – -5…-3
  • Харків – -5…-3

Прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Автор: Дмитро Усик