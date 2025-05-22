Грози, град і спека до +28: прогноз погоди в Україні на 23 травня
За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 23 травня, погода в Україні буде доволі контрастною. Частину областей накриють дощі та грози, тоді як решта регіонів насолоджуватимуться теплим сонячним днем.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Знову похолодання: коли й у яких областях буде, чи чекати заморозків
Який прогноз погоди на 23 травня
Синоптики попереджають, що погоду західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей визначатиме активний атмосферний фронт. У цих регіонах очікуються помірні короткочасні дощі, вдень – грози, місцями значні зливи, град і шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду.
На решті території України пануватиме суха погода. При цьому з півдня надходитиме тепле повітря, що забезпечить комфортну і навіть спекотну температуру.
Вітер буде південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме +9...+14 градусів, удень – +20...+25 градусів, у південно-східній частині України стовпчики термометрів піднімуться аж до +28 градусів. Натомість на крайньому заході буде прохолодніше – лише 13 – 18 градусів тепла.
Якою буде погода в Києві та області
У Києві та області 23 травня опадів не очікується. Впродовж доби буде зберігати мінлива хмарність, вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
У столиці вночі буде +12...+14 градусів, удень – комфортні +23...+25 градусів. Водночас на Київщині стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 градусів, а вже вдень піднімуться до +20...+25 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +22...+24;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +19...+21;
- Хмельницький +19...+21;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +19...+21;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +21...+23;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +22...+24;
- Черкаси +23...+25;
- Чернігів +22...+24;
- Суми +22...+24;
- Полтава +22...+24;
- Дніпро +23...+25;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +24...+26;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +23...+25.
Прогноз погоди на 23 травня / Карта Укргідрометцентру
До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що цьогоріч метеорологічне літо може початися трохи пізніше ніж зазвичай. Вона зазначила, що переважно це відбувається у другій декаді травня.