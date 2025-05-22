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24 Канал Новини України Грози, град і спека до +28: прогноз погоди в Україні на 23 травня
22 травня, 17:27
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Грози, град і спека до +28: прогноз погоди в Україні на 23 травня

Ярослав Погончук

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 23 травня, погода в Україні буде доволі контрастною. Частину областей накриють дощі та грози, тоді як решта регіонів насолоджуватимуться теплим сонячним днем.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Який прогноз погоди на 23 травня

Синоптики попереджають, що погоду західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей визначатиме активний атмосферний фронт. У цих регіонах очікуються помірні короткочасні дощі, вдень – грози, місцями значні зливи, град і шквали вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

На решті території України пануватиме суха погода. При цьому з півдня надходитиме тепле повітря, що забезпечить комфортну і навіть спекотну температуру.

Вітер буде південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме +9...+14 градусів, удень – +20...+25 градусів, у південно-східній частині України стовпчики термометрів піднімуться аж до +28 градусів. Натомість на крайньому заході буде прохолодніше – лише 13 – 18 градусів тепла.

Якою буде погода в Києві та області

У Києві та області 23 травня опадів не очікується. Впродовж доби буде зберігати мінлива хмарність, вітер буде південно-східним зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

У столиці вночі буде +12...+14 градусів, удень – комфортні +23...+25 градусів. Водночас на Київщині стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 градусів, а вже вдень піднімуться до +20...+25 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +15...+17;
  • Чернівці +19...+21;
  • Хмельницький +19...+21;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +19...+21;
  • Житомир +21...+23;
  • Вінниця +21...+23;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +25...+27;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +22...+24;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +22...+24;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +22...+24;
  • Дніпро +23...+25;
  • Запоріжжя +25...+27;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +23...+25.

Прогноз погоди на 23 травня / Карта Укргідрометцентру

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що цьогоріч метеорологічне літо може початися трохи пізніше ніж зазвичай. Вона зазначила, що переважно це відбувається у другій декаді травня.