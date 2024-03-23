Дух весни відчутний, але трохи дощитиме: якою буде погода 24 березня

Погода у неділю, 24 березня, порадує українців помірно високою температурою – однак буде трохи прохолодніше, ніж днем раніше. Ймовірно, причиною цього є опади, які прогнозують у низці регіонів України.

Однак попри все, весна вкотре нагадає про себе, адже місцями повітря прогріється до +15 градусів. Жителям яких областей варто прихопити з собою парасольку – передає 24 Канал.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що небо над Україною 24 березня буде хмарне, проте з проясненнями. У частині областей прогнозують опади – дощитиме у західних й північних вдень і в більшості центральних та Одеській областях. На решті територій без опадів.

Зазначається, що вітер у цей день південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний. Його швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

За прогнозами метеорологів, температура вночі сягатиме 3 – 8 градусів тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0. Вдень же стовпчики термометра сягатимуть 7 – 12 градусів тепла. На півдні та сході країни повітря прогріватиметься аж до 15 градусів.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ. Температура протягом доби 0 – 5 градусів вище нуля.

Погода на Київщині

Синоптики прогнозують у Київській області хмарну погоду з проясненням – дощу уникнути не вдасться. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі в області не перевищуватиме 3 – 8 градусів тепла, вдень сягатиме до 7 – 12 градусів. Безпосередньо у столиці вночі термометр показуватиме 6 – 8 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.

Яка температура в обласних центрах

Київ +9…+11

Ужгород +10...+12

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +7...+9

Хмельницький +8...+10

Луцьк +8...+10

Рівне +8...+10

Житомир +8...+10

Вінниця +9...+11

Одеса +13...+15

Миколаїв +12...+14

Херсон +12...+14

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +8...+10

Суми +8...+12

Полтава +11...+13

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +12...+14

Луганськ +11...+13

Харків +11...+13

Прогноз погоди на 24 березня 2024 року / Укргідрометцентр