Мінлива хмарність, туман та місцями дощі: погода на 24 жовтня

У вівторок, 24 жовтня, в Україні очікується подальше зниження температури. У повітрі буде відчуватися наближення останнього місяця осені.

Небо над Україною 24 жовтня буде вкрите хмарами. Опади очікуються на Закарпатті та на південному Сході.

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Якою буде погода в Україні

У західних областях вночі та вранці синоптики прогнозують місцями туман. Також у цих регіонах очікується південний вітер, а на іншій території нашої держави – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде +5...+10 градусів, вдень +11...+16. У південних регіонах буде трохи тепліше: вночі +8...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.

Якою буде погода у Києві та області

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура на Київщині вночі, за прогнозами синоптиків, очікується +5...+10 градусів, а вдень +11...+16. У столиці ж вночі +7...+9 градусів, вдень температура повітря сягне близько +15 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +13...+15

Ужгород +15...+17

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +15...+17

Тернопіль +15...+17

Чернівці +16...+18

Хмельницький +14...+16

Луцьк +17...+19

Рівне +17...+19

Житомир +13...+15

Вінниця +15...+17

Одеса +20...+22

Миколаїв +19...+21

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +17...+19

Черкаси +16...+18

Чернігів +12...+14

Суми +11...+13

Полтава +14...+16

Дніпро +18...+20

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +16...+18

Луганськ +11...+13

Харків +12...+14



Якою буде погода в Україні 24 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру