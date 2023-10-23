Мінлива хмарність, туман та місцями дощі: погода на 24 жовтня

23 жовтня 2023, 14:41
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 24 жовтня, в Україні очікується подальше зниження температури. У повітрі буде відчуватися наближення останнього місяця осені.

Небо над Україною 24 жовтня буде вкрите хмарами. Опади очікуються на Закарпатті та на південному Сході.

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Якою буде погода в Україні

У західних областях вночі та вранці синоптики прогнозують місцями туман. Також у цих регіонах очікується південний вітер, а на іншій території нашої держави – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде +5...+10 градусів, вдень +11...+16. У південних регіонах буде трохи тепліше: вночі +8...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.

Якою буде погода у Києві та області

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура на Київщині вночі, за прогнозами синоптиків, очікується +5...+10 градусів, а вдень +11...+16. У столиці ж вночі +7...+9 градусів, вдень температура повітря сягне близько +15 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +13...+15
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +15...+17
  • Тернопіль +15...+17
  • Чернівці +16...+18
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +15...+17
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +19...+21
  • Херсон +19...+21
  • Сімферополь +19...+21
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +16...+18
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +11...+13
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +16...+18
  • Донецьк +16...+18
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +12...+14


Якою буде погода в Україні 24 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру

Автор: Вікторія Кульженко