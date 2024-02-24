Чути подих весни, однак подекуди дощитиме: прогноз погоди на 25 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у неділю, 25 лютого все ще радуватиме українців теплим сонячним промінням. Однак у цей день жителям деяких регіонів варто прихопити парасольку, адже очікуються дощі.
Дещо прохолодніша погода, як і раніше, зберігатиметься у східних регіонах нашої країни. На Заході ж позначки термометра підійматимуться аж до 15 градусів вище нуля – неначе справжня весна.
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Погода по Україні
Синоптики прогнозують, що 25 лютого переважно буде без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській місцями невеликий дощ. Водночас вітер південно-східний, швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Також на Лівобережжі окремі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують на переважній частині України теплу погоду – за винятком Сходу. Температура у східній частині вночі не перевищуватиме 0 – 5 градусів морозу, вдень потепління лишень до 1 – 7 градусів тепла.
На решті території вночі 0 – 8 градусів тепла, вдень термометр радуватиме позначками від 4 – 11 градусів вище нуля. Водночас у неділю на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 15 градусів тепла.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +8…+10
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +12…+14
- Івано-Франківськ – +10…+12
- Тернопіль – +11…+13
- Чернівці – +12…+14
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +11…+13
- Житомир – +9…+11
- Вінниця – +10…+12
- Одеса – +9…+11
- Миколаїв – +8…+10
- Херсон – +8…+10
- Сімферополь – +13…+15
- Кропивницький – +8…+10
- Черкаси – +8…+10
- Чернігів – +6…+8
- Суми – +5…+7
- Полтава – +7…+9
- Дніпро – +7…+9
- Запоріжжя – +5…+7
- Донецьк – +5…+7
- Луганськ – +3…+5
- Харків – +5…+7
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / Карта Укргідрометцентру