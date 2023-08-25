Якою буде остання субота літа: прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Останні літні вихідні принесуть жадані дощі тільки на Заході України. 26 серпня по всій країні буде мінлива хмарність, а температура сягне +30 градусів.
Українці в останню літню суботу зможуть насолодитися сонечком, утім, майже в усіх областях воно буде палючим. Пам'ятайте про правила безпеки під час відпочинку: беріть головні убори, не сидіть на сонці довго та пийте багато води!
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Якою буде погода в Україні 26 серпня
У наступні три доби переважатиме суха погода, лише у північно-західних областях удень місцями короткочасний дощ, гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +13...+18 градусів, на узбережжі морів до +23 градусів, удень +27...+32 градуси, у південно-західній частині місцями до +35 градусів, у східних та Сумській областях +24...+29 градусів.
У Карпатах вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28 градусів.
Погода у столиці та області
26 серпня на Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний️, 3 – 8 метрів на секунду. Температура по області вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси, а в Києві вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.
️Попередження про пожежну небезпеку в Україні
24 – 27 серпня в Україні, окрім Закарпатської області, Карпат, Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека в Україні 26 серпня / Укргідрометцентр
Під час пожежної небезпеки слід відвідувати ліси з обережністю: не можна розводити там багаття, заїжджати туди на авто, палити, кидати у лісі та в лісопосадках непогашені сірники або недопалки.
Також не можна полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї і спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Якщо помітили займання – телефонуйте 101!
Погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +31...+33
- Львів +29...+31
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +31...+33
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +27...+29
- Рівне +28...+30
- Житомир +28...+30
- Вінниця +32...+34
- Одеса +26...+28
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +28...+30
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +28...+30
- Суми +25...+27
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +28...+30
- Донецьк +25...+27
- Луганськ +24…+26
- Харків +25…+27
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / Укргідрометцентр