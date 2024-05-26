Дощі з грозою накриють пів України: прогноз погоди на 27 травня

Погода в Україні в понеділок, 27 травня, на половині областей буде з дощами та грозами. Втім, в інших регіонах синоптики не прогнозують опадів, а температура повітря місцями сягатиме +29 градусів.

Втім, навіть у тих регіонах, де прогнозують опади, буде тепло. Дещо прохолодніше буде на Півдні, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +23 градусів.

До теми Дощитиме по всій Україні: коли і як довго будуть опади, чи чекати затяжних злив

Якою буде погода 27 травня

Як прогнозують синоптики, пів України вдень, 27 травня, накриють грози з короткочасними дощами. Опади варто очікувати на Півдні, а також в більшості центральних областей та в Карпатському регіоні. На решті територій – без опадів.

Попри дощі, в Україні буде по-літньому тепло. Вночі температура повітря сягатиме +10...+15 градусів тепла, а вдень – +22...+27. Втім, місцями буде по-справжньому спекотно. Зокрема, пригріє на Луганщині, де стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів.

На високогір'ї Карпат буде дещо прохолодніше. Вночі температура повітря буде від +5 до +10 градусів, а вдень – +14...+19.

У понеділок, 27 травня, вітер прогнозується північно-східний, з переходом у південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +24...+26,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +25...+27,

Рівне – +25...+27,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +24...+26,

Одеса – +21...+23,

Миколаїв – +21...+23,

Херсон – +21...+23,

Сімферополь – +20...+22,

Кропивницький – +24...+26,

Черкаси – +24...+26,

Чернігів – +25...+27,

Суми – +24...+26,

Полтава – +25...+27,

Дніпро – +24...+26,

Запоріжжя – +22...+24,

Донецьк – +25...+27,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +24...+26.



Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Хоча більшість регіонів накриють опади, у понеділок, 27 травня, також існує пожежна небезпека. Її оголосили майже на всій території України, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також в Криму.



Пожежна небезпека 27 травня / Карта Укргідрометцентру