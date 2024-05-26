Дощі з грозою накриють пів України: прогноз погоди на 27 травня

26 травня 2024, 14:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в понеділок, 27 травня, на половині областей буде з дощами та грозами. Втім, в інших регіонах синоптики не прогнозують опадів, а температура повітря місцями сягатиме +29 градусів.

Втім, навіть у тих регіонах, де прогнозують опади, буде тепло. Дещо прохолодніше буде на Півдні, де стовпчики термометрів не підіймуться вище +23 градусів.

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Якою буде погода 27 травня

Як прогнозують синоптики, пів України вдень, 27 травня, накриють грози з короткочасними дощами. Опади варто очікувати на Півдні, а також в більшості центральних областей та в Карпатському регіоні. На решті територій – без опадів. 

Попри дощі, в Україні буде по-літньому тепло. Вночі температура повітря сягатиме +10...+15 градусів тепла, а вдень – +22...+27. Втім, місцями буде по-справжньому спекотно. Зокрема, пригріє на Луганщині, де стовпчики термометрів підіймуться до +29 градусів. 

На високогір'ї Карпат буде дещо прохолодніше. Вночі температура повітря буде від +5 до +10 градусів, а вдень – +14...+19. 

У понеділок, 27 травня, вітер прогнозується північно-східний, з переходом у південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. 

Яка температура в обласних центрах

  • Київ – +24...+26,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львів – +24...+26,
  • Івано-Франківськ – +23...+25,
  • Тернопіль – +24...+26,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +25...+27,
  • Рівне – +25...+27,
  • Житомир – +24...+26,
  • Вінниця – +24...+26,
  • Одеса – +21...+23,
  • Миколаїв – +21...+23,
  • Херсон – +21...+23,
  • Сімферополь – +20...+22,
  • Кропивницький – +24...+26,
  • Черкаси – +24...+26,
  • Чернігів – +25...+27,
  • Суми – +24...+26,
  • Полтава – +25...+27,
  • Дніпро – +24...+26,
  • Запоріжжя – +22...+24,
  • Донецьк – +25...+27,
  • Луганськ – +27...+29,
  • Харків – +24...+26.


Прогноз погоди в Україні на 27 травня / Карта Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Хоча більшість регіонів накриють опади, у понеділок, 27 травня, також існує пожежна небезпека. Її оголосили майже на всій території України, окрім Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також в Криму.


Пожежна небезпека 27 травня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Анжеліка Байбак