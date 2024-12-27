Туман, а місцями буде ожеледь: прогноз погоди в Україні на 28 грудня
Погода в Україні у суботу, 28 грудня, буде без істотних опадів. Водночас синоптики прогнозують туман та ожеледицю для частини областей, тому радимо бути обережними.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Український гідрометеорологічний центр. Як і у попередні дні, в країні буде прохолодно.
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Якою буде погода в Україні 28 грудня
За даними Укргідрометцентру, у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях очікується туман, а також слабка ожеледь. Водночас на території західних областей на дорогах місцями буде ожеледиця.
Вітер рухатиметься здебільшого у північному напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура в Україні вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі очікують від 1 до 6 градусів морозу.
Яка буде температура по містах
- Київ +1...+3,
- Ужгород +2...+4,
- Львів -1...+1,
- Івано-Франківськ 0...+2,
- Тернопіль -1...+1,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький -1...+1,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Вінниця 0...+2,
- Одеса +2...+4,
- Миколаїв +2...+4,
- Херсон +1...+3,
- Сімферополь +2...+4,
- Кропивницький -1…+1,
- Черкаси -1…+1,
- Чернігів -1...+1,
- Суми -1...+1,
- Полтава -1…+1,
- Дніпро -1…+1,
- Запоріжжя -1…+1,
- Донецьк 0…+2,
- Луганськ 0…+2,
- Харків -1...+1.