Дощі та +30: прогноз погоди в Україні на 28 травня

У вівторок, 28 травня, на переважній частині України знову прогнозують дощі. При цьому температурний режим все ще лишатиметься високим.

Так, місцями повітря прогріватиметься майже до +30. Вночі ж переважно температура буде не нижче, як +12 – за винятком високогір'я.

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Погода в Україні

Синоптики очікують, що 28 травня небо над Україною буде мінливо хмарним. У південній частині, на Вінниччині та Кіровоградщині, вдень і у більшості західних областей місцями прогнозують короткочасні дощі, грози. На решті ж території без опадів.

Вітер східний та південно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, в Приазов'ї вдень місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме 12 – 17 градусів, а вдень переважно коливатиметься у межах 24 – 29 градусів. На заході та півдні країни буде трохи прохолодніше – там позначки показуватимуть до 21 – 26 градусів. На високогір'ї Карпат вночі очікують 7 – 12 градусів, а вдень 15 – 20.

Погода на Київщині

Як і на решті територій, у Київській області та Києві прогнозують мінливу хмарність, проте без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

В області температура вночі не перевищуватиме 12 – 17 градусів, вдень – 24 – 29 градусів. Безпосередньо у Києві вночі буде 14 – 16 градусів, а вдень позначки показуватимуть 26 – 28 градусів.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +26...+28,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +23...+25,,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +23...+25,,

Чернівці – +23...+25,,

Хмельницький – +23...+25,,

Луцьк – +25...+27,

Рівне – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +23...+25,,

Одеса – +22...+24,

Миколаїв – +24...+26,

Херсон – +23...+25,

Сімферополь – +22...+24,

Кропивницький – +26...+28,

Черкаси – +26...+28,

Чернігів – +26...+28,

Суми – +26...+28,

Полтава – +26...+28,

Дніпро – +26...+28,

Запоріжжя – +25...+27,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +24...+26.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / Карта Укргідрометцентру

По всій Україні, окрім Закарпатської, Івано-Франківської областей та Криму оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.