Плюсова температура без дощу та снігу: якою буде погода 3 грудня

На вівторок, 3 грудня, синоптики обіцяють теплу погоду. Опадів не прогнозують, уночі буде невеликий мінус.

А от удень буде досить тепло. Найвища температура буде на Одещині та в Криму – до +7 градусів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі 0...-5 градусів, у Карпатах до -9; вдень від -2 до +3, на заході та півдні країни +1...+6.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі 0...-5 градусів, удень від 2- до +3. У Києві вночі -1...-3, вдень 0...+2.

Погода в обласних центрах

Київ 0...+2

Ужгород +3...+5

Львів +3...+5

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +2...+4

Чернівці +3...+5

Хмельницький +1...+3

Луцьк +3...+5

Рівне +2...+4

Житомир 0...+2

Вінниця 0...+2

Одеса +4...+6

Миколаїв +2...+4

Херсон +3...+5

Сімферополь +5...+7

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро 0...+2

Запоріжжя +3...+5

Донецьк 0...+2

Луганськ 0...+2

Харків 0...+2



Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Укргідрометцентр