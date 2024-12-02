Плюсова температура без дощу та снігу: якою буде погода 3 грудня

2 грудня 2024, 15:10
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Автор: Ірина Чеботнікова

На вівторок, 3 грудня, синоптики обіцяють теплу погоду. Опадів не прогнозують, уночі буде невеликий мінус.

А от удень буде досить тепло. Найвища температура буде на Одещині та в Криму – до +7 градусів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 3 грудня

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі 0...-5 градусів, у Карпатах до -9; вдень від -2 до +3, на заході та півдні країни +1...+6.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі 0...-5 градусів, удень від 2- до +3. У Києві вночі -1...-3, вдень 0...+2.

Погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +3...+5
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +2...+4
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +1...+3
  • Луцьк +3...+5
  • Рівне +2...+4
  • Житомир 0...+2
  • Вінниця 0...+2
  • Одеса +4...+6
  • Миколаїв +2...+4
  • Херсон +3...+5
  • Сімферополь +5...+7
  • Кропивницький 0...+2
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів -1...+1
  • Суми -1...+1
  • Полтава 0...+2
  • Дніпро 0...+2
  • Запоріжжя +3...+5
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ 0...+2
  • Харків 0...+2


Прогноз погоди в Україні на 3 грудня / Укргідрометцентр