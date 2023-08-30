Яким буде останній день літа: прогноз погоди в Україні на 31 серпня

У четвер, 31 серпня, в Україні у більшості областей прогнозують дощі з грозами, а місцями й град. В регіонах, де опади не прогнозуються, й далі буде по-літньому спекотно.

Синоптики також прогнозують погіршення погодних умов, а тому в частині областей оголосили штормове попередження. Втім, попри опади, зберігається й пожежна небезпека.

До теми Чи затримається ще літня спека: яка буде погода у вересні 2023

Якою буде погода в останній день літа

Погода 31 серпня буде різною в кожному куточку нашої країни. Так, на Заході буде прохолодно, як для літа, – стовпчики термометрів не підіймуться вище +25 градусів. на решті територій буде тепліше. У північних, центральних та південних областях прогнозують від +28 до +32 градусів. На Сході стовпчики термометрів місцями можуть піднятися й до +33 градусів.

Опади накриють західні, частину центральних, Одеську та Миколаївську області. Дощитиме 31 серпня й у Києві. Як прогнозують синоптики, дощі будуть короткочасними, проте з грозами, а місцями – з градом. Крім того, у деяких районах можуть бути пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Через погіршення погодних умов на Заході, а також у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.



Синоптики оголосили штормове попередження 31 серпня / Карта Укргідрометцентру

Разом з тим, в Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки, окрім західних, Запорізької та Луганської областей.



Пожежна небезпека в Україні 31 серпня / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ – +28...+30;

Ужгород – +20...+22;

Львів – +20...+22;

Івано-Франківськ – +22...+24;

Тернопіль – +23...+25;

Чернівці – +24...+26;

Хмельницький – +23...+25;

Луцьк – +19...+21;

Рівне – +20...+22;

Житомир – +23...+25;

Вінниця – +26...+28;

Одеса – +26...+28;

Миколаїв – +29...+31;

Херсон – +30...+32;

Сімферополь – +32...+34;

Кропивницький – +30...+32;

Черкаси – +29...+31;

Чернігів – +28...+30;

Суми – +26...+28;

Полтава – +29...+31;

Дніпро – +30...+32;

Запоріжжя – +31...+33;

Донецьк – +29...+31;

Луганськ – +27...+29;

Харків – +27...+29.



Прогноз погоди в Україні 31 серпня / Карта Укргідрометцентру