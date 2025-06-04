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24 Канал Новини України Помірна спека та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на 4 червня
3 червня, 15:29
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Помірна спека та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на 4 червня

Дар'я Смородська

Погода в Україні у середу, 4 червня, буде хмарною, подекуди – з дощами. Цього дня буде помірно тепло, а в деяких областях температура підійматиметься й до +29 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 червня

Синоптики попередили, що Україну накриє атмосферний фронт, який рухається з північного заходу. Через це в кількох областях очікуються дощі з грозами, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду. 

Негода переважно очікується на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Решта території України цього дня буде без опадів.

У західних та північних областях вночі прогнозується від 11 до 16 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть +21…+26 градусів. На решті території буде 14-19 градусів тепла вночі та 24-29 градусів удень. На Півдні країни температура зросте до 31 градусу тепла.

У Києві та області вночі синоптики прогнозують короткочасний дощ із грозою. У середу вдень опадів не буде.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +23...+25;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +29...+31;
  • Миколаїв +29...+31;
  • Херсон +28...+30;
  • Сімферополь +25...+27;
  • Кропивницький +24...+26;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +22...+24;
  • Полтава +26...+28;
  • Дніпро +26...+28;
  • Запоріжжя +29...+31;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +24...+26.

Прогноз погоди на 4 червня / Карта Укргідрометцентру