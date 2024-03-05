Зниження температури та хмарність з проясненнями: прогноз погоди на 6 березня

У середу, 6 березня, в Україні буде хмарно, однак синоптики прогнозують прояснення. Крім цього, у деяких регіонах можливі опади.

Небо над Україною буде вкрите хмарами, однак час від часу сонце пробиватиметься через них. Істотних опадів не очікується.

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Якою буде погода в Україні

Вранці та вдень можливий дощ та мокрий сніг на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині. Крім цього, в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Синоптики прогнозують, що вітер буде північно – східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від +2 градусів до -3. Натомість вдень +1...+6 градусів тепла.

На Закарпатті та на Півдні України вночі 0...+5 градусів, а вдень +7...+12 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області буде також хмарно з проясненнями, без істотних опадів️. Синоптики прогнозують північно – східний ️вітер, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі буде від +2 градусів до -3 морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень +2...+4 градуси тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +2...+4

Ужгород – +12...+14

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6



Прогноз погоди на 6 березня / Укргідрометцентр