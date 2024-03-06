Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 березня

Погода в Україні в четвер, 7 березня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди навіть прогнозують дощ та мокрий сніг.

Температура повітря на території всієї України понизиться на декілька градусів, порівняно з 6 березня. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та Півдні України.

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Якою буде погода в регіонах України

У всіх регіонах нашої держави 7 березня буде хмарна погода з проясненнями.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду,

– розповіли синоптики.

Температура повітря вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла. Найтепліше на Закарпатті та Півдні країни – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.

Протягом дня в Карпатах буде невеликий сніг, протягом доби 1 – 6 градусів морозу.

У Київській області опадів не прогнозують. Погода там буде хмарною з проясненнями.

"Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла", – розповіли синоптики.

У Києві вночі буде 2 – 4 градуси морозу, вдень – від 0 до 2 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +7...+9

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – 0...+2

Полтава – +1...+3

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3



Прогноз погоди на 7 березня / Укргідрометцентр