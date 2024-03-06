Похолодання, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 березня

6 березня 2024, 14:32
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Погода в Україні в четвер, 7 березня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди навіть прогнозують дощ та мокрий сніг.

Температура повітря на території всієї України понизиться на декілька градусів, порівняно з 6 березня. Найтепліше традиційно буде на Закарпатті та Півдні України. 

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Якою буде погода в регіонах України

У всіх регіонах нашої держави 7 березня буде хмарна погода з проясненнями. 

На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду,
– розповіли синоптики. 

Температура повітря вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла. Найтепліше на Закарпатті та Півдні країни – вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень – 3 – 8 градусів тепла.

Протягом дня в Карпатах буде невеликий сніг, протягом доби 1 – 6 градусів морозу. 

У Київській області опадів не прогнозують. Погода там буде хмарною з проясненнями.

"Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла", – розповіли синоптики. 

У Києві вночі буде 2 – 4 градуси морозу, вдень – від 0 до 2 градусів тепла. 

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +1...+3
  • Ужгород – +7...+9
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – +3...+5
  • Одеса – +6...+8
  • Миколаїв – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – +1...+3
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – +1...+3
  • Дніпро – +2...+4
  • Запоріжжя – +5...+7
  • Донецьк – +2...+4
  • Луганськ – +1...+3
  • Харків – +1...+3


Прогноз погоди на 7 березня / Укргідрометцентр

Автор: Діана Квасневська