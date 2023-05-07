Україна буде у полоні дощів: прогноз погоди на 8 травня

Погода в Україні в понеділок, 8 травня, буде похмурою та дощовою. Практично по всій території України передбачаються опади.

Найбільше дощитиме на Заході України. Там у понеділок очікують зливи.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі пройде дощ. Повітря прогріється до +10...+12 градусів. На Сході буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Опади також малоймовірні.

На Півночі місцями очікують дощі, а температура повітря буде +11...+13 градусів. На Півдні небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусі.

Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. Повітря прогріється до +11...+13 градусів.

Погода у містах України

Київ – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15



Прогноз погоди на 8 травня / Фото Укргідрометцентру