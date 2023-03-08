Весна приходить: якою буде погода в Україні 9 березня

У четвер у деяких областях пройдуть невеликі опади. Проте температура на вулиці продовжить повільно зростати.

У багатьох регіонах погода 9 березня буде теплішою, ніж днем раніше. Вітер буде свіжим, південно-західним. Сильні порили вітру будуть лише у Карпатах.

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Якою буде погода в Україні 9 березня

У західних областях у четвер буде помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Також вночі мокрий сніг може випасти у центральних та східних областях. Вдень у північних областях може трішки покропити невеликий дощ, проте на решті території без істотних опадів.

У столиці вночі істотних опадів не буде, хіба вдень очікується невеликий дощ.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та зранку місцями туман.

Вітер по Україні очікується 7 – 12 метрів на секунду, лиш у Карпатах вдень можуть бути пориви 20 – 25 метрів на секунду.

Прогноз погоди в найбільших містах України