Чим дивуватиме в Україні перший місяць весни: прогноз погоди на березень
27 лютого 2023, 08:00Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
До України вже мчить весна. Якою ж погодою вона дивуватиме цього року, чи не дошкулятимуть холод та опади у березні, читайте далі.
Яку погоду прогнозують у березні
Очікується, що температура у перший весняний місяць буде вищою за норму. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Середня місячна температура передбачається 2 – 7 тепла, що на 2 вище за норму,
– зазначили синоптики.
Місячна кількість опадів очікується в межах 27 – 44 міліметрів. На Закарпатті, у Карпатах та Кримських горах прогнозують 49 – 98 міліметрів, що в межах норм. Натомість у східних областях, ймовірно, буде дещо менше за норму.
Важливо У Карпатах зійшла лавина: ДСНС оголосили небезпеку 3 рівняЗверніть увагу! В цілому в Україні очікується тепла весна. Однак, синоптики попереджають, що у першій декаді березня ще можливі нестійка погода та зниження температури.