Спека чи прохолода: якою буде погода у червні 2023 в Україні
Джерело:Укргідрометцентр
Травень плавно добігає кінця. Уже менш ніж за тиждень розпочнеться довгоочікуване літо. Яким воно буде цього року, чекати спеки, чи все ж таки прохолоди, спрогнозували синоптики.
Прогноз погоди на перший місяць літа вже зробили синоптики Укргідрометцентру. Про це пише 24 Канал.
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Яка погоду прогнозують на червень
Зауважимо, очікується, що у червні цього року температура буде дещо вищою за норму.
Середня місячна температура передбачається 18 – 23 градуси тепла, в горах 15 – 19, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Також синоптики зазначили, що кількість опадів очікується у межах 49 – 90 міліметрів. Однак, у Карпатах та Прикарпатті більше, зокрема, 117 – 171 міліметр. Втім, це також у межах норми.
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Коротка кліматична характеристика місяця
- За спостереженнями синоптиків, середня місячна температура повітря у червні складає +17...+22 градуси, у горах +11...+18.
- Абсолютний мінімум температури 0...+9 градусів. Подекуди в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0...-3 градуси, на високогір'ї Карпат до 5 морозу.
- Абсолютний максимум – 32 – 38,5 градусів тепла. Втім, у південних та східних областях подекуди 39 – 39,8. У Карпатах та горах Криму дещо прохолодніше – 25 – 33 градуси тепла.
- Середня місячна кількість опадів складає 39 – 93 міліметри, у Карпатах 101 – 157 міліметрів. На високогір'ї Карпат до 184 міліметрів, у Криму подекуди 28 – 37 міліметрів.