Грози накриють всі області, окрім двох: прогноз погоди в Україні на 11 серпня

Погода в Україні у четвер, 11 серпня, буде наповненою потужними дощами та грозами. Сонце та чисте небо буде лише у Дніпропетровській області та на Луганщині. Тут опадів не обіцяють.

Раніше синоптики попередили, що літо завершиться сильною спекою. 11 серпня дуже спекотно буде на Сході та Півдні.

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Майже у всіх областях пройдуть дощі

Грози будуть вдень практично у всіх українських регіонах, виняток – тільки Дніпропетровщина та Луганщина. Саме в Луганській області найбільше прогріється повітря – до +31...+33. Дуже гаряче – +30...+32 – на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Найбільщ свіжо – у Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Тут температурні стовпчики піднімуться до показників +22...+24. У решті регіонів на Заході температура коливатиметься у межах – +23… +26. У Центрі та на Півночі – +24...+28.

Прогноз від Наталки Діденко

у! У Києві 11 серпня теж дощитиме – як вночі, так і вдень. Повітря прогріється до +24...+26. Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

У Києві 11 серпня трохи потепліє, впродовж дня передбачається до +26 градусів. Дощі, місцями з грозами – очікуються. Більша ймовірність опадів вночі, вранці та ввечері. У денні години можна буде проскочити,

– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Також синоптикиня Наталка Діденко нагадала, що сильна спека буде на Півдні та Сході, отож варто бути обережними.

Погода в містах України 11 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +24...+26

Прогноз погоди на 11 серпня / Зображення Укргідрометцентру