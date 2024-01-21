Ані снігу, ані дощу: коли по всій Україні припиняться опади і як довго їх не буде

Цієї ночі в Україні знову похолодає. У частині областей вдарить мороз майже до 20 градусів.

Синоптики спрогнозували, коли по всій території України припиняться опади. Розповіли, як довго їх не буде, передає 24 Канал.

Дивіться також Коли й у яких областях вдарить мороз майже до 20 градусів

Опади припиняться

Так, у понеділок вже без опадів по всій Україні. У вівторок лише в західних, вдень і в північних областях подекуди сніг, мокрий сніг.

Далі, 24 січня, в Україні, крім Сходу, вночі й західної, вдень південної частини знову мокрий сніг та дощ.

До речі, 22 січня вночі та вранці на Північному Сході країни місцями туман. Вдень у західних та північних, 24 січня в західних областях місцями пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. У Карпатах 25 – 30.

Зверніть увагу Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Прогноз погоди на 22 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, ніч на понеділок буде доволі-таки прохолодною. Так, на Північному Сході країни 12 – 17 морозу. Вдень в Україні 1 – 6 морозу, на Півдні та Заході близько 0 градусів.

Цікаво, що вже з 23 – 24 січня знову очікується поступове підвищення температури вночі та вдень від 4 морозу до 3 тепла. У південній частині та західних областях до 1 – 6 тепла.

Будьте уважні та обережні. На дорогах України, окрім Півдня, знову очікується ожеледиця.

Найсильніші морози зими: вже були чи ще попереду