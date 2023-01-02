Зимовій казці бути: коли в Україну повернуться морози

Січень в Україні розпочався зовсім не зимовою погодою. Однак, вже незабаром на зміну весняному теплу прийдуть морози. Коли саме, розповідаємо далі.

Перші морози прогнозують вже цього тижня

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, морози можуть повернуться в Україну вже з 5 січня. У частині регіонів температура повітря може знизиться до -4...-6 градусів. А мокрий сніг та дощ накриють майже всю територію нашої держави.

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Прогноз погоди на 5 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Ймовірно, що похолодання розпочнеться після 15 січня. Про це у коментарі "РБК – Україна" розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді може буде холодно, з морозами,

– зазначила синоптикиня.

Наталія Голеня підкреслила, що Україна розташована у помірних широтах. Тож у нас не може бути місяць чи два тепло. Періоди холодної погоди все одно будуть.

Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз,

– підсумувала Голеня.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.