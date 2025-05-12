Грози, вітер і град: коли у Львові прогнозують негоду

У Львові 12-13 травня очікується дощ та шквальний вітер. Через негоду жителів міста закликають бути обачнішими.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Негода у Львові

Синоптики прогнозують грози, сильний вітер та град до кінця доби 12 травня та вдень 13 травня. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології у цей період очікується гроза, великий град та шквали 15-20 метрів за секунду.

У міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони закликає львів'ян зважати на прогноз погоди. Фахівці нагадують правила поведінки під час грози.

Зачиніть вікна вдома, вимкніть електричні прилади з мережі, аби вони не притягували блискавки.

Не ховайтесь під деревами на вулиці, адже існує небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру та завдати шкоди. Намагайтеся також уникати металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольку, щоб не притягнути блискавку.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, жителі можуть телефонувати на "гарячу лінію" міста за номером 15-80.

13 травня дощі прогнозуються на всій території України. У Львові вдень очікується +13…+15 градусів.