Жодних морозів як вдень, так і вночі: коли й у яких областях пригріє до +12

Ось і розпочався останній місяць цієї зими. Цікаво, що найближчим часом погода порадує українців теплом. Температура повітря можна сягнути аж +12 градусів. І це не тільки на Півдні.

Чим дивуватиме погода в лютому, коли відчутно потеплішає і в яких областях чекати найбільшу температуру, передає 24 Канал.

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Коли потепліє

Синоптикиня Укргідрометцентру в коментарі NV зазначила, якщо говорити про першу декаду, то, все ж таки, буде переважати західний переніс повітря. Час від часу надходитимуть атмосферні фронти з опадами.

Температурні показники, ось як у перші дні лютого, підвищуватимуться, і плюси переважатимуть як у денні, так і в нічні години. Надалі ситуація може змінитися,

– наголосила Наталія Птуха.

Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 1 лютого

буде переважно без опадів. Тільки в західних та Житомирській областях вдень невеликий мокрий сніг і дощ.

Вночі від 2 тепла до 3 морозу, у південних, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 2 – 7 морозу. Вдень 1 – 6 тепла. Карпатах вночі 3 – 8 морозу, вдень 0 – 5 морозу.

2 лютого в Україні, окрім Півдня, подекуди невеликий мокрий сніг. 3 лютого в більшості областей помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах західних, північних та північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вночі та вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. У суботу вночі на Північному Сході та Сході країни 1 – 6 морозу, вдень на Правобережжі 1 – 6 тепла.

За орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, 4 січня в Україні може відчутно потеплішати. Так, вночі до +5 градусів. А вдень в частині областей навіть +12. Зокрема, Одеській та Чернівецькій.

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Орієнтовний прогноз погоди на 4 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на місяць