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24 Канал Новини України Сильна спека до +38, дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 10 липня
9 липня, 15:52
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Сильна спека до +38, дощі та грози в низці областей: прогноз погоди на 10 липня

Ірина Марціяш

В Україні в четвер, 10 липня, прогнозують хмарну погоду. В низці регіонів очікуються сильні дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 10 липня

За даними синоптиків, у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде хмарно. Очікуються значні, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози. Температура повітря вночі буде від +12 до +17 градусів, вдень 15 – 20 градусів тепла, на Житомирщині та Вінниччині + 21 – +26градусів.

На решті території країни буде мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській, вдень і Черкаській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 18 – 23 градусів, вдень 29 – 34 градусів, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35 – 38 градусів.

Вітер буде південно-східний, південний (в західних областях північно-західний), пориви якого сягатимуть від 7 – 12 метрів за секунду.


Погода на 10 липня / Інфографіка Укргідрометцентру

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Температура у великих містах

  • Київ +30 – +32
  • Ужгород +17 – +19
  • Львів +16 – +18
  • Івано-Франківськ +17 – +19
  • Тернопіль +16 – +18
  • Чернівці +23 – +25
  • Хмельницький +18 – +20
  • Луцьк +17 – +19
  • Рівне +16 – +18
  • Житомир +23 – +25
  • Вінниця +23 – +25
  • Одеса +29 – +31
  • Миколаїв +31 – +33
  • Херсон +35 – +37
  • Сімферополь +31 – +33
  • Кропивницький +29 – +31
  • Черкаси +31 – +33
  • Чернігів +32 – +34
  • Суми +35 – +37
  • Полтава +35 – +37
  • Дніпро +35 – +37
  • Запоріжжя +35 – +37
  • Донецьк +35 – +37
  • Луганськ +34 – +36
  • Харків +35 – +37