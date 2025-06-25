Негода накриє частину України: коли й у яких областях буде
- 25 червня у частині областей очікується негода. Посилиться вітер.
- Укргідрометцентр попереджає про I рівень небезпечні, жовтий.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, 25 червня у частині областей посилиться вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Негода в Україні
У середу, 25 червня, удень в більшості західних областей і на Житомирщині очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечні, жовтий.
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До речі, за прогнозом синоптиків, 25 – 26 червня в Україні, крім більшості районів західних і південних областей, 27 червня на Заході йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На решті території без опадів.
Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень 25 червня на Заході та Житомирщині, у четвер в більшості областей місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Уночі +12 – +18 градусів, на Півдні до +20 градусів. Удень +21 – +27 градусів, 25 – 26 червня у південній частині, на Закарпатті, у середу й на Прикарпатті +26 – +32 градуси, у четвер на Півночі +19 – +24 градуси.
Погода на липень 2025 року
- За прогнозом Укргідрометцентру, у липні 2025 року середня місячна температура повітря передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +17. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.
- Очікувана місячна кількість опадів 25 – 73 міліметри, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів, що менше за норму (64 – 79 %).
- Цікаво, що липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також із періодами жаркої посушливої погоди.
- Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних областях, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій й у Криму подекуди навіть +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.
- Абсолютний мінімум становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської й Херсонської області, а також у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат від +2 до -1 градуса.