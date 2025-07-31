Спека на півдні, в інших регіонах похолодання: прогноз погоди в Україні на 1 серпня
Погода в Україні у п'ятницю, 1 серпня, буде спокійною та без опадів. Такі погодні умови зумовить поле підвищеного атмосферного тиску й відсутність атмосферних фронтів.
У більшості регіонів відчутно знизиться температура повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 1 серпня?
За даними синоптиків, до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу. У більшості областей відчутно знизиться нічна температура. На півдні очікується в межах +16 – +21 градусів тепла, тоді як на решті території – від +11 до +16 градусів.
Денні максимуми залишатимуться переважно в комфортних межах – від +22 до +27 градусів. Проте на півдні стовпчики термометрів сягатимуть +32 градусів тепла.
Які погодні умови прогнозують синоптики в Києві та області?
В Укргідрометцентрі повідомляють, що впродовж доби у Києві та області можлива мінлива хмарність. Очікується західний вітер зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.
У Київській області температура вночі коливатиметься від +11 – до +16 градусів тепла, вдень – від +22 до +27 градусів. Тоді як у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14 – +16 градусів, вдень – +23 – +25 градусів.
Яка погода очікується в обласних центрах?
- Київ +23...+25;
- Ужгород +24...+26;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +23...+25;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +27...+29;
- Миколаїв +28...+30;
- Херсон +29...+31;
- Сімферополь +29...+31;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +24...+26;
- Чернігів +24...+26;
- Суми +24...+26;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +29...+31;
- Донецьк +27...+29;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +27...+29.
Прогноз погоди в Україні на 1 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру