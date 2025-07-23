Грози, град і спека: якою буде погода в Україні 23 липня

В Україні 23 липня збережеться тепла, але нестійка погода. Через атмосферний фронт в окремих регіонах прогнозують короткочасні дощі, грози, град і шквали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 23 липня?

В Україні 23 липня буде теплим, але не всюди спокійним. За даними синоптиків, атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, зумовить нестійку погоду в багатьох регіонах.

Вночі опади очікуються у центральних, північних та східних областях, а от на заході, півдні та в окупованому Криму буде сухо. Вдень ж негода зміститься на Лівобережжя – там прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду.

Температурна картина залишається по-літньому комфортною:

У західних та північних областях:

вночі +14 – +19 градусів,

вдень +23 – +28 градусів.

У центральних, східних та південних регіонах:

вночі +18 – +23 градусів,

вдень +27 – +32 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +28…+30;

Ужгород +25…+27;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +23…+25;

Рівне +25…+27;

Житомир +26…+28;

Вінниця +29…+31;

Одеса +31…+33;

Миколаїв +32…+34;

Херсон +31…+33;

Сімферополь +31…+33;

Кропивницький +31…+33;

Черкаси +30…+32;

Чернігів +28…+30;

Суми +27…+29;

Полтава +29…+31;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +32…+34;

Донецьк +31…+33;

Луганськ +31…+32;

Харків +29… +31.

Погода в Україні на 23 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру