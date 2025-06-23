Дощі, грози та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 24 червня

Погода в Україні у вівторок, 24 червня, буде хмарною. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Окрім цього, вдень у західних областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде в Україні

За прогнозами синоптиків, впродовж дня очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, місцями північних і Вінницькій областях, а вдень по всій країні, окрім південно-східної частини та крайнього заходу, можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Вітер буде південно-західним та західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла. На заході та південному заході України очікується до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 – +28 градусів тепла, у південній частині – до +32 градусів тепла, у північній – від +20 до +25 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +26...+28;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +24...+26;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +22...+24;

Рівне +22...+24;

Житомир +22...+24;

Вінниця +24...+26;

Одеса +27...+29;

Миколаїв +29...+31;

Херсон +29...+31;

Сімферополь +27...+29;

Кропивницький +25...+27;

Черкаси +24...+26;

Чернігів +21...+23;

Суми +20...+22;

Полтава +23...+25;

Дніпро +25...+27;

Запоріжжя +26...+28;

Донецьк +24...+26;

Луганськ +23...+25;

Харків +22...+24.



Прогноз погоди в Україні на 24 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру