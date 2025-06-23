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24 Канал Новини України Дощі, грози та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 24 червня
23 червня, 14:33
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Дощі, грози та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 24 червня

Надія Батюк

Погода в Україні у вівторок, 24 червня, буде хмарною. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Окрім цього, вдень у західних областях очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде в Україні

За прогнозами синоптиків, впродовж дня очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, місцями північних і Вінницькій областях, а вдень по всій країні, окрім південно-східної частини та крайнього заходу, можливі короткочасні дощі та подекуди грози.

Вітер буде південно-західним та західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. Проте вдень у західних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла. На заході та південному заході України очікується до +18 градусів тепла. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +23 – +28 градусів тепла, у південній частині – до +32 градусів тепла, у північній – від +20 до +25 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +22...+24;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +25...+27;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +22...+24;
  • Рівне +22...+24;
  • Житомир +22...+24;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Сімферополь +27...+29;
  • Кропивницький +25...+27;
  • Черкаси +24...+26;
  • Чернігів +21...+23;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +25...+27;
  • Запоріжжя +26...+28;
  • Донецьк +24...+26;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +22...+24.


Прогноз погоди в Україні на 24 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру