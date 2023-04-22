Подекуди затримаються дощі: прогноз погоди в Україні на 23 квітня

Погода у неділю, 23 квітня, буде помірно теплою. На більшості території України – сухо. Лише подекуди дощитиме.

Так, невеликі дощі можливі у східних областях, на Півдні, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських регіонах.

До речі Пригріє вже всюди: коли в Україні потеплішає до +20 градусів

Туманно, але тепло

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Загалом в областях буде тепло. Вдень температура повітря сягатиме від 13 до 19 градусів. Найхолодніше – на Сході, найтепліше – на Закарпатті, Львівщині та Одещині.

У Києві стовпчики термометрів показуватимуть +16...+18 градусів. Опадів у столиці не слід чекати.

Температура у великих містах України

Київ – +16...+18

Ужгород – +17...+15

Львів – ++17...+15

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +14...+16

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +15...+17

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15



Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру