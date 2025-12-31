Небезпечна погода на Новий рік: чи чекати сніг і морози в Україні

Погода в Україні вдень 31 грудня і вночі 1 січня буде сніжною у більшості областей. Сильніший мороз очікується вже 31 грудня на Сході, Північному Сході країни та у Карпатах.

Про це повідомив синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

До теми Снігопади і морози до -19: де початок року буде найхолоднішим – прогноз на тиждень

Яка погода прогнозується в новорічну ніч?

31 грудня буде морозно по всій території України. Вночі стовпчики термометрів в різних регіонах показуватимуть до 13 градусів морозу. Найпрохолодніша ніч буде на Сході, Північному Сході країни та у Карпатах. Натомість у денні години в середу, 31 грудня, метеорологи прогнозують температуру в межах від 6 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Новорічна ніч так само буде морозною. Завдяки надходженню нової порції холодного повітря з північних широт в ніч проти 1 січня температура буде знижуватись аж до 14 градусів із позначкою мінус. Відтак, очікується від -8 до -13 градусів.

В останній день грудня на території України, крім Півдня та Південного Сходу, випаде невеликий сніг, що буде зумовлений полем зниженого атмосферного тиску. Повітряні потоки будуть переважно північно-західні, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. У західних областях пориви вітру можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

В новорічну ніч та вдень 1 січня синоптики обіцяють невеликий снігопад лише на Заході.

У всіх інших областях – переважно погода без опадів. На дорогах утворюватиметься та утримуватиметься місцями ожеледиця. Це таке небезпечне явище, може доволі слизько бути. І варто як пішоходам, так і водіям бути пильними та обережними,

– пояснив Іван Семиліт.

Яка погода очікується найближчим часом?