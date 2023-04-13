Потепління буде недовгим: в Україні знову похолодає і продовжаться дощі

У п'ятницю, 14 квітня, у частині областей значно потепліє. Температура навіть може сягнути +19. Однак, така весняна спека надовго не затримається.

Уже в суботу температура знову знизиться. На щастя, до морозів не дійде.

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Наприкінці тижня похолодає

На цю п'ятницю, 14 квітня, синоптики прогнозують на Заході до +19. Натомість наступного дня лише +12...+14.

Прогноз погоди на 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

На Великдень, 16 квітня, трохи похолодає вже всюди. У західних областях прогнозують +11, а вночі взагалі +3...+5.

Зауважимо, що у неділю температурний максимум сягатиме лише 14 градусів тепла. Окрім того, буде вітряно: пориви 7 – 12 метрів на секунду.

До речі, у більшості областей продовжить йти дощ. Сухо 16 квітня, ймовірно, буде лише на Півдні та Сході. Тим часом на Заході, Півночі та в центральній частині України як вдень, так і вночі прогнозують дощ. Тож не поспішайте ховати якомога далі свої парасольки.

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Прогноз погоди на 16 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру