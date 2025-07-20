Знову пригріє: коли й у яких областях буде сильна спека

В Україні очікується підвищення температури. У частині областей повітря прогріється до +37 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Екстремальна температура: назвали найспекотніше місто Європи

Коли буде сильна спека в Україні?

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби погода в Україні буде нестійкою. Ітимуть короткочасні дощі, подекуди грози. Лише в більшості південних і південно-східних областях, уночі 22 липня в Україні без опадів.

Вітер буде переважно південно-східний. Сильні пориви не очікуються. Буде 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +14 – +20 градусів, удень +20 – +26, однак на Півдні та Сході до +32 градусів.

У вівторок, 22 липня, в Україні, крім заходу, вночі +16 – +22, удень +29 – +34 градуси.

У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека +35 – +37 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що абсолютний максимум, який фіксували за всю історію метеоспостережень у липні, в Україні сягав +33,4 – 39,6 градуса. На Півдні, Сході, а також Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса, у гірських районах +27 – +37 градусів.