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24 Канал Новини України В яких регіонах очікувати шквали та грози, а подекуди навіть град: прогноз погоди на 5 липня
4 липня, 14:38
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В яких регіонах очікувати шквали та грози, а подекуди навіть град: прогноз погоди на 5 липня

Дарія Черниш

Погода в суботу, 5 липня, в Україні буде мінливою. Температура буде теплою, проте вітряною, а в деяких регіонах варто очікувати дощі та навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 5 липня

За даними синоптиків, уночі можливі опади в північних і центральних регіонах. Удень очікуються дощі на сході й південному сході. Також є ймовірність граду. На решті території без опадів. 

Очікується північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Попереджають про можливі шквали – до 20 метрів за секунду. 

Найтепліше буде на півдні країни від +16 до +33 градусів тепла. У західних областях прохолодніше. Там вночі температура опуститься до +9 градусів тепла, а вдень зросте до +28 градусів. 

Якою буде температура в містах

  • Київ +24...+26;
  • Ужгород +28...+30;
  • Львів +24...+26;
  • Івано-Франківськ +24...+26;
  • Тернопіль +24...+26;
  • Чернівці +24...+26;
  • Хмельницький +24...+26;
  • Луцьк +24...+26;
  • Рівне +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +24...+26;
  • Одеса +30...+32;
  • Миколаїв +30...+32;
  • Херсон +30...+32;
  • Сімферополь +28...+30;
  • Кропивницький +26...+28;
  • Черкаси +27...+29;
  • Чернігів +25...+27;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +25...+27;
  • Дніпро +27...+29;
  • Запоріжжя +30...+32;
  • Донецьк +26...+28;
  • Луганськ +25...+27;
  • Харків +25...+27.

Прогноз погоди на 5 липня / Карта Укргідрометцентру