В яких регіонах очікувати шквали та грози, а подекуди навіть град: прогноз погоди на 5 липня
Погода в суботу, 5 липня, в Україні буде мінливою. Температура буде теплою, проте вітряною, а в деяких регіонах варто очікувати дощі та навіть град.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні на 5 липня
За даними синоптиків, уночі можливі опади в північних і центральних регіонах. Удень очікуються дощі на сході й південному сході. Також є ймовірність граду. На решті території без опадів.
Очікується північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Попереджають про можливі шквали – до 20 метрів за секунду.
Найтепліше буде на півдні країни від +16 до +33 градусів тепла. У західних областях прохолодніше. Там вночі температура опуститься до +9 градусів тепла, а вдень зросте до +28 градусів.
Якою буде температура в містах
- Київ +24...+26;
- Ужгород +28...+30;
- Львів +24...+26;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +24...+26;
- Хмельницький +24...+26;
- Луцьк +24...+26;
- Рівне +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +30...+32;
- Миколаїв +30...+32;
- Херсон +30...+32;
- Сімферополь +28...+30;
- Кропивницький +26...+28;
- Черкаси +27...+29;
- Чернігів +25...+27;
- Суми +23...+25;
- Полтава +25...+27;
- Дніпро +27...+29;
- Запоріжжя +30...+32;
- Донецьк +26...+28;
- Луганськ +25...+27;
- Харків +25...+27.
Прогноз погоди на 5 липня / Карта Укргідрометцентру