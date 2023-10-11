До України повертається тепло: прогноз погоди на 12 жовтня

Погода в Україні у четвер, 12 жовтня, буде теплою у багатьох регіонах. В кількох областях можливі невеликі опади.

У цей четвер вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду. В Україні очікується мінлива хмарність.

Читайте також Все у снігу та морозі: Карпати поринули в зимову погоду

Якою буде погода 12 жовтня

У північних та північно-західних областях вдень місцями можливі невеликі дощі. Мовиться про Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Волинщину, Рівненщину. На решті території України опади вдень не очікуються.

У четвер погода буде теплішою, ніж у середу. На Заході стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18…+23. На Півночі та у Центрі денна температура становитиме +18…+21. На Півдні буде +17…+21. Найпрохолодніше буде на Сході. Там очікується +13…+18.

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили жителів України про небезпечні метеорологічні явища вночі 12 жовтня. На Сході можливі сильні заморозки у повітрі 0…-5, через що там оголосили II рівень небезпеки (помаранчевий). На Полтавщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області оголосили І рівень небезпечності (жовтий), бо там можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-5.



Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах

Київ +19...+21

Ужгород +18...+20

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +21...+23

Чернівці +21...+23

Хмельницький +20...+22

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +19...+21

Вінниця +18...+20

Одеса 19+...+21

Миколаїв +19...+21

Херсон +17...+19

Сімферополь +18...+20

Кропивницький +19...+21

Черкаси +18...+20

Чернігів +18...+20

Суми +16...+18

Полтава +17...+19

Дніпро +17...+19

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +13...+15

Луганськ +13...+15

Харків +12...+14



Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру