Дощ та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 13 листопада
У середу, 13 листопада, на українців чекає класична пізня осінь. Майже по всій Україні пройдуть дощі, буде мокрий сніг та ожеледиця. І, звісно, небо буде похмурим.
Синоптики оголосили в низці областей I рівень небезпечності. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Незабаром прогнозують значні опади.
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Прогноз погоди в Україні на 13 листопада
Буде хмарно. В західних, Житомирській та Вінницькій областях чекаємо на опади переважно в вигляді мокрого снігу; на дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах ожеледь. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура протягом доби від -2 до +3, в Карпатах 0...-5.
На решті території вночі без опадів, вдень в більшості областей невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі від +3 до -2, вдень +1...+6, на півдні країни вночі 0...+5, вдень +4...+9.
Прогноз погоди на 13 листопада у Києві та в столичному регіоні
Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +3 до -2, вдень +1...+6; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +5.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
13 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця (місцями утворення снігового покриву), на Закарпатті та в Карпатах ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– нагадали синоптики.
Будьте уважні та обережні, виїздіть заздалегідь і не поспішайте на дорозі!
Погода в обласних центрах
- Київ +4...+6
- Ужгород 0...+2
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ 0...+2
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький 0...+2
- Луцьк 0...+2
- Рівне 0...+2
- Житомир 0...+2
- Вінниця +2...+4
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +5...+7
- Херсон +6...+8
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +4...+6
- Черкаси +4...+6
- Чернігів +3...+5
- Суми +2...+4
- Полтава +3...+5
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +5...+7
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +4...+6
- Харків +3...+5