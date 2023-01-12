Сніжитиме лише в одній області: якою буде погода в Україні 13 січня

12 січня 2023, 14:38
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні продовжує дивувати зовсім не зимовими температурами. День 13 січня обіцяє принести мінуси лише у декількох областях нашої держави.

Так, погоду, схожу на зимову, слід очікувати на Півдні та Сході нашої країни. А ось сніг з дощем завітають лише у Закарпатську область. 

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 13 січня

Натомість на іншій території України переважатиме хмарна з проясненнями погода, яка не принесе опадів, та плюсова температура. Найтепліше буде на Заході та Півдні нашої держави. Так, показник на термометрі у західних областях коливатиметься від -3 градусів вночі до +7 вдень, на Півдні від -5 до +7 відповідно. 

Натомість на Півдні очікують від -8 вночі до +3 вдень, а на Сході України – від -7 до +2 відповідно. Також лише у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях українці можуть очікувати на температуру нижче 0 й удень 13 січня. 

Температура в найбільших містах України

  • Київ – -1...+1
  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +4...+6
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – 0...+2
  • Одеса – +5...+7
  • Миколаїв – +3...+5
  • Херсон – +2...+4
  • Сімферополь – +5...+7
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – -2...0
  • Суми – -3...-1
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – -5...-3
  • Луганськ – -4...-2
  • Харків – -2...0


Погода в Україні 13 січня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Юлія Якубова