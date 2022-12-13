Слизькі дороги та пауза в опадах: прогноз погоди на 14 грудня

Погода у середу, 14 грудня, майже по всій Україні буде хмарною та без істотних опадів. Лише на Заході нашої держави удень прогнозують невеличкий сніг.

Також ледь не по всій території нашої держави вирівняється температура, яка не буде сягати істотних "мінусів". Так, найбільшим мінусом на термометрі буде -6, а найбільшим плюсом – +4.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, 14 грудня відбудеться пауза в опадах в більшості областей України, однак на дорогах буде ожеледиця, тому і водіям, і пішоходам варто бути обережними.

Слизькі дороги й тротуари – не треба додавати роботи травмопунктам, бережіться, ходіть повільніше!

– попередила Наталка Діденко.

Щодо температури, то вона вирівняється в межах країни та коливатиметься від -5 до -10 вночі та від -2 до -6 удень. Звісно, на Півдні нашої держави буде традиційно тепліше.

Прогноз від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Укргідрометцентру погоджується з Наталкою Діденко та прогнозує відсутність істотних опадів ледь не по всій території України. Лише у Львівській та Закарпатській областях прогнозують невеликий сніг.

Щодо температури за вікном, то вночі вона коливатиметься на Заході держави від -9 до -4 вночі та від -6 до +1 вдень. На Півдні та Сході України погода буде дещо теплішою. Так, мінімум вночі прогнозують до -7, а максимум у день до +3.

Як зазвичай, на Півдні – сама тепла погода. Так, вночі там температура не опускатиметься нижче -5, а вдень сягатиме подекуди й +3...+4 градуси.

Погода у містах країни 14 грудня

Ужгород – -1...+1

Львів – -4...-2

Івано-Франківськ – -3...-1

Тернопіль – -4...-2

Чернівці – -2...0

Хмельницький – -4...-2

Луцьк – -6...-4

Рівне – -4...-2

Житомир – -4...-2

Вінниця – -4...-2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – -2...0

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -4...-2

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -4...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...0

Луганськ – +1...+3

Харків – -4...-2

Київ – -3...-1



Прогноз погоди на 14 грудня / Карта Укргідрометцентру