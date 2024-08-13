Мінлива хмарність та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 14 серпня

У середу, 14 серпня очікується мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Синоптики передбачають, що по всій території України буде сухо.

Небо над Україною буде хмарним, проте сонце буде пробиватись крізь хмари. Крім цього, суттєвої зміни температур не прогнозують.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики очікують, що 14 серпня вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі опуститься до +9...+14 градусів, а буде вдень +22...+27 градусів. Крім цього, на Закарпатті та у південній частині температура повітря буде вночі +12...+17 градусів (на узбережжі морів до +21 градуса), вдень +26...+31 градус.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря на Київщині вночі прогнозується +9...+14 градусів, вдень +22...+27 градусів. Натомість у Києві температура повітря вночі буде +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +29...+31

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +24...+26

Чернівці +25...+27

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24...+26

Житомир +24...+26

Вінниця +25...+27

Одеса +26...+28

Миколаїв +27...+29

Херсон +27...+29

Сімферополь +28...+30

Кропивницький +25...+27

Черкаси +24...+26

Чернігів +23...+25

Суми +23...+25

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +23...+25

Луганськ +23...+25

Харків +24...+26



Прогноз погоди на 14 серпня / Укргідрометцентр