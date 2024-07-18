Грози, град та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 18 липня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 18 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Також не відступлять грози та шквальний вітер.
Відповідно до прогнозу погоди в Україні на 18 липня, небо буде вкрите хмарами, однак будуть прояснення. У багатьох регіонах очікуються короткочасні дощі із грозами.
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Якою буде погода в Україні
У західних, північних, вдень і в більшості центральних, місцями Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі з грозами, в окремих районах очікуються град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Вночі у західних, вдень у північних областях місцями значний дощ. На решті території країни синоптики не передбачають опадів.
Вітер північно – східний, вдень у західних та північних областях – північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі підніметься до +21...+26 градусів, а вдень буде сильна спека +35...+39 градусів, місцями надзвичайна спека +40...+42 градуси. На решті територій вночі очікується +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси, у західних областях +23...+28 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікуються короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду, подекуди по області значний дощ.
Вітер північно-західний ️ 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі +18...+23 градуси, вдень +27...+32 градуси.
У Києві вночі синоптики передбачають +21...+23 градуси, вдень близько +30 градуси.Зверніть увагу! Крім цього, також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві та Київській області. Вдень 18 липня грози, місцями град та шквал 15 – 20 метрів за секунду. оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +29...+31
- Ужгород +30...+32
- Львів +26...+28
- Івано-Франківськ +26...+28
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +25...+27
- Рівне +25...+27
- Житомир +29...+31
- Вінниця +29...+31
- Одеса +35...+37
- Миколаїв +39...+41
- Херсон +37...+39
- Сімферополь +35...+37
- Кропивницький +35...+37
- Черкаси +34...+36
- Чернігів +29...+31
- Суми +30...+32
- Полтава +35...+37
- Дніпро +35...+37
- Запоріжжя +36...+38
- Донецьк +36...+38
- Луганськ +36...+38
- Харків +36...+38