В яких регіонах очікувати дощ: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Синоптики попередили про те, що в деяких областях України очікується невеликий дощ. А подекуди знову йтиме сніг.

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю, 19 квітня, в Україні пануватиме хмарна погода. Крім цього, очікувати на теплу температуру повітря теж не варто. Тож, якщо ви збираєтеся виходити з дому, захопіть із собою парасольки.

Дивіться також Рясні дощі та заморозки до -3: в яких областях прогнозують різке погіршення погоди

Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі у більшості північних областей помірний дощ.

Як вони зазначають, вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 2 – 7 тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Закарпатті сильні заморозки 0 – 3 градусів), вдень 8 – 13 тепла. А ось на сході та південному сході країни вночі 7 – 12 тепла, вдень 14 – 19 градусів.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +9...+11

Ужгород – +10...+12

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +8..+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +8...+10

Вінниця – +10...+12

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +9...+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +14..+16



Прогноз погоди на 19 квітня / Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині

В Укргідрометцентрі повідомили, що 19 квітня в Київській області очікується хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі сягатиме 2 – 7 тепла, вдень 8 – 13 градусів.

У Києві вночі 4 – 6 тепла, вдень близько 10 градусів тепла.