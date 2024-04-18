В яких регіонах очікувати дощ: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

18 квітня 2024, 15:52
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попередили про те, що в деяких областях України очікується невеликий дощ. А подекуди знову йтиме сніг.

Синоптики прогнозують, що в п'ятницю, 19 квітня, в Україні пануватиме хмарна погода. Крім цього, очікувати на теплу температуру повітря теж не варто. Тож, якщо ви збираєтеся виходити з дому, захопіть із собою парасольки.

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Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні, крім південно-східної частини та крайнього заходу, невеликий, вночі у більшості північних областей помірний дощ.

Як вони зазначають, вітер переважно західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі 2 – 7 тепла (у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Закарпатті сильні заморозки 0 – 3 градусів), вдень 8 – 13 тепла. А ось на сході та південному сході країни вночі 7 – 12 тепла, вдень 14 – 19 градусів.

В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ – +9...+11
  • Ужгород – +10...+12
  • Львів – +9...+11
  • Івано-Франківськ – +9...+11
  • Тернопіль – +8..+10
  • Чернівці – +9...+11
  • Хмельницький – +9…+11
  • Луцьк – +10...+12
  • Рівне – +9...+11
  • Житомир – +8...+10
  • Вінниця – +10...+12
  • Одеса – +14...+16
  • Миколаїв – +14...+16
  • Херсон – +15...+17
  • Сімферополь – +16...+18
  • Кропивницький – +11...+13
  • Черкаси – +11...+13
  • Чернігів – +10...+12
  • Суми – +9...+11
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +14...+16
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +14...+16
  • Луганськ – +14...+16
  • Харків – +14..+16


Прогноз погоди на 19 квітня / Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині

В Укргідрометцентрі повідомили, що 19 квітня в Київській області очікується хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі сягатиме 2 – 7 тепла, вдень 8 – 13 градусів.

У Києві вночі 4 – 6 тепла, вдень близько 10 градусів тепла.

Автор: Ірина Марціяш