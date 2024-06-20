Сонце пектиме з-за хмар: якою буде погода в Україні на 21 червня

20 червня 2024, 15:43
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Джерело:

Укргідрометцентр

Майже по всій Україні буде суха і жарка погода. Найтепліше буде на Закарпатті – до +31 градуса.

На неділю, 23 червня, на Півдні прогнозують до +36.

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Прогноз погоди в Україні на 21 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів, лише вночі на крайньому сході країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у східних областях вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27, на Закарпатті до +30.

Прогноз погоди на 21 червня у Києві та столичному регіоні

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +11...+16 градусів, удень +22...+27. У Києві вночі +13...+15 градусів, удень близько +25.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +29...+31
  • Львів +26...+28
  • Івано-Франківськ +26...+28
  • Тернопіль +25...+27
  • Чернівці +26...+28
  • Хмельницький +25...+27
  • Луцьк +25...+27
  • Рівне +25...+27
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +23...+25
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +24...+26
  • Луганськ +22...+24
  • Харків +23...+25

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова