Мокрий сніг, дощі та хуртовини: якою буде погода в Україні 22 грудня

У п'ятницю, 22 грудня, в Україні прогнозують опади на всій території. У більшості областей будуть дощ з мокрим снігом, а на Заході обіцяють снігопади й навіть хуртовини.

Синоптики також оголосили штормове попередження через рясні опади у західних областях. Пориви вітру місцями сягатимуть до 25 метрів за секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня

У п'ятницю опади будуть у кожному куточку нашої країни. Так, на Півдні та Сході синоптики прогнозують дощі, які йтимуть вдень. У північних і центральних областях обіцяють мокрий сніг з дощем.

На Заході синоптики також прогнозують дощі з мокрим снігом. На Закарпатті та Прикарпатті також подекуди буде ожеледь. Окрім того, у західних областях оголосили штормове попередження.

Так, протягом доби 22 грудня на Заході пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, а на Львівщині та Івано-Франківщині – до 25 метрів за секунду. Синоптики також попереджають, що на Закарпатті та в Карпатах будуть значні опади, а на високогір'ї Карпат – сильний сніг, пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду і хуртовини (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Через снігопади та хуртовини, на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека.



Попередження про негоду та сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Загалом, уночі сильних морозів не буде. Стовпчики термометрів опустяться максимум до -1 градуса. Вдень на території України буде тепло – до +9 градусів.

Якою буде погода у столиці

У Києві та області у п'ятницю, 22 грудня, буде хмарно. Вдень прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер буде переважно південно-західний, до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі та вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла. У Києві буде без морозів – від +1 до +3 градусів.

Температура в обласних центрах

Київ +1...+3;

Ужгород +2...+4;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +2...+4;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +2...+4;

Рівне +2...+4;

Житомир +2...+4;

Вінниця +2...+4;

Одеса +4...+6;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +7...+9;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +1...+3;

Суми 0...+2;

Полтава +2...+4;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +6...+8;

Луганськ +6...+8;

Харків +4...+6.



Точний прогноз погоди в Україні 22 грудня / Карта Укргідрометцентр