Потепління до +20 й без дощів: прогноз погоди на 23 квітня

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, принесе незначне потепління. Хоча уночі очікуються заморозки в деяких областях, однак вдень стовпчики термометрів підіймуться до +20 градусів.

Опадів синоптики не прогнозують, однак і сонечко поки що не поспішає визирати з-за хмар. Так, у вівторок, 23 квітня, буде хмарно з проясненнями, а місцями – туман.

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Якою буде погода 23 квітня

У вівторок, 23 квітня, погода буде хмарною з проясненнями. Вдень опадів не прогнозують, однак вночі місцями може бути невеликий дощ. Також на Півдні та південному заході країни місцями спостерігатиметься ранковий туман.

Ночі знову будуть прохолодними – стовпчики термометрів не підіймуться вище +8 градусів, а у західних областях – від +1 до +6 градусів. Також вночі на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3 градусів. Через нічне похолодання у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Волинських областях оголосили І рівень небезпечності.



Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру

Вдень стовпчики термометрів почнуть підійматися вверх. Прохолодніше буде на Заході та Півночі, де стовпчики термометрів не покажуть більше +15 градусів. В центральних, східних та північних областях буде дещо тепліше. Там температура коливатиметься від +17 до +20 градусів тепла.

Вітер прогнозують змінний, але не сильний – від 3 до 8 метрів на секунду.

Якою буде температура в різних містах України

Київ – +13...+15,

Ужгород – +17...+19,

Львів – +12...+14,

Івано-Франківськ – +12...+14,

Тернопіль – +12...+14,

Чернівці – +12...+14,

Хмельницький – +13...+15,

Луцьк – +11...+13,

Рівне – +12...+14,

Житомир – +12...+14,

Вінниця – +14...+16,

Одеса – +14...+16,

Миколаїв – +17...+19,

Херсон – +18...+20,

Сімферополь – +18...+20,

Кропивницький – +15...+17,

Черкаси – +15...+17,

Чернігів – +13...+15,

Суми – +13...+15,

Полтава – +14...+16,

Дніпро – +15...+17,

Запоріжжя – +18...+20,

Донецьк – +17...+19,

Луганськ – +17...+19,

Харків – +17...+19.



Погода в Україні 23 квітня / Карта Укргідрометцентру