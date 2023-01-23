III рівень небезпеки на Півночі та відсутність опадів: прогноз погоди в Україні на 24 січня

Погода в Україні у вівторок, 24 січня, буде хмарною, однак у певних регіонах очікуються прояснення. Також синоптики попереджають людей про небезпечні гідрологічні явища на Півночі та Північному Заході нашої держави.

Увесь цей тиждень буде морозяним, окрім того, варто остерігатися небезпечних стихійних явищ, які, зокрема, будуть у вівторок, 24 січня, в певних областях. На всій іншій території метеорологи опадів не прогнозують.

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Якою буде погода по регіонах

Власне, найбільш обережними слід бути жителям Півночі та Північного Заходу нашої держави – йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську Чернігівську, Сумську та частково Київську, Тернопільську та Хмельницьку області. Саме на цих територіях можливе підвищення рівня води:

від 23 до 26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Україн – що у Чернігівському районі Чернігівської області – утримуватиметься значне затоплення заплави; метеорологи попереджають також про II рівень небезпеки та порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у цьому регіоні;

у цей же проміжок часу на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине буде поступове підвищення рівнів води від 2 до 8 см за добу; очікується збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни; водночас на притоці Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області – це II рівень небезпеки;

а от з 24 до 26 січня на таких річках, як Прип'ять, Вижівка та Стохід у межах Волинської області продовжиться підйом рівнів води з інтенсивністю від 1 до 5 сантиметрів за добу. Можливо, певні присадибні ділянки та сільськогосподарські угіддя будуть затоплені в прирічкових селах Камінь-Каширського та Ковельського районів – це І рівень небезпеки.



Попередження про небезпеку 24 січня / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, на Заході, Півдні та в Центрі нашої держави опадів не очікується. Температура обіцяє бути плюсовою, у той час, коли на Сході позначки термометрів несуттєво опустяться нижче нуля.

У місті Києві буде хмарно, але проясненнями, вітер дутиме північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода по містах

Київ – 0...+2

Ужгород – +6...+8

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – +2...+4

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – -4...-2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...+2

Погода в Україні 23 січня / Карта Укргідрометцентру