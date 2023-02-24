В Україну вже йде весна: прогноз погоди на 25 лютого
Погода в Україні у суботу, 25 лютого, буде хмарною з проясненнями. Стовпчики термометрів нагадають про наближення весни.
Найтепліше буде на Півдні України – аж до +16 градусів. Раніше синоптики попереджали, що наприкінці лютого можливі коливання температури.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході очікується сильний вітер – 7 – 12 метрів на секунду, інколи можливі пориви вітру аж до 20 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. На Сході буде трохи тепліше – +6...+8 градусів. Як і на Заході, синоптики прогнозують дощ.
На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +7...+9 градусів. На Півдні також очікують дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура повітря складатиме +8...+10 градуси.
Погода у містах України 25 лютого
Київ – +8...+10
Ужгород – +7...+9
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +5...+7
Рівне – +6...+8
Житомир – +8...+10
Вінниця – +11...+13
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +7...+9
Суми – +6...+8
Полтава – +7...+9
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5