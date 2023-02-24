В Україну вже йде весна: прогноз погоди на 25 лютого

Погода в Україні у суботу, 25 лютого, буде хмарною з проясненнями. Стовпчики термометрів нагадають про наближення весни.

Найтепліше буде на Півдні України – аж до +16 градусів. Раніше синоптики попереджали, що наприкінці лютого можливі коливання температури.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході очікується сильний вітер – 7 – 12 метрів на секунду, інколи можливі пориви вітру аж до 20 метрів на секунду. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. На Сході буде трохи тепліше – +6...+8 градусів. Як і на Заході, синоптики прогнозують дощ.

На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою, можливі опади. Повітря прогріється до +7...+9 градусів. На Півдні також очікують дощі. Стовпчики термометрів покажуть +14...+16 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура повітря складатиме +8...+10 градуси.

Погода у містах України 25 лютого

Київ – +8...+10

Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +5...+7

Рівне – +6...+8

Житомир – +8...+10

Вінниця – +11...+13

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +7...+9

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5



Прогноз погоди на 25 лютого / Фото Укргідрометцентру